Танки Leopard замечены в районе Артемовска, - советник Пушилина

Танки Leopard замечены в районе Артемовска, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия".

"Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как "Леопард", - добавил он.

Напомним, Польша заявляла, что 24 февраля отправит Украине первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Всего в коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран.