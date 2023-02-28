Мэрия Перми сможет повышать стоимость проезда в общественном транспорте без согласования с думой

Депутаты пермской гордумы большинством голосов приняли решение о передаче администрации полномочий по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива о передаче мэрии полномочий по установлению тарифа была внесена главой города в начале февраля. Поправки исключают необходимость утверждения тарифа решением Пермской гордумы. При этом решения, касающиеся каких-либо изменений тарифного меню, по-прежнему будет принимать дума города.

Напомним, ранее стало известно, что власти города планировали повысить тариф на проезд в общественном транспорте с 33 руб. до 35 руб. Повышение стоимости необходимо из-за роста расходов на транспортную отрасль. В этом году затраты на транспортную отрасль вырастут на 10% и составят 6,5 млрд руб. Когда именно будет повышена стоимость проезда не уточняется.

При этом, экономически обоснованный тариф за проезд в муниципальном общественном транспорте снизился с 39 руб. до 36 руб.