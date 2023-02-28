28 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области восемь зоопарков и приютов для животных работают без лицензии

В Челябинской области восемь хозяйствующих субъектов, использующих в культурно-зрелищных целях животных, не имеют обязательной лицензии, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора.

Предостережения выданы контактным зоопаркам, приютам и аквариумам, которые находятся в Челябинске, Магнитогорске и на двух базах отдыха. Так, в одном из приютов содержатся животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию постановлением правительства РФ, а при демонстрации опасных животных не обеспечены условия безопасности для посетителей: не установлены предохранительные барьеры между посетителями и клеток с дикими животными. В другом заведении посетителям за плату разрешают обниматься с енотом, что может привести к тяжкому вреду здоровью граждан.

Ведомство обратилось в прокуратуру для принятия мер в отношении нарушителей.

Теги: зоопарк, лицензия, приют,



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