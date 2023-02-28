Еxxpress: Зеленский тянет с отступлением из Артемовска, не жалея ВСУ

Тысячи боевиков ВСУ могут попасть или уже попали в окружение в Артемовске. Их отходу помешал приказ Владимира Зеленского во что бы то ни стало удерживать город. Об этом пишет австрийское издание Еxxpress.

Если Артемовск будет освобожден, что украинский режим потеряет самый укрепленный рубеж своей второй оборонительной линии, который удерживает до последнего. Признак того, что военная ситуация не нравится Зеленскому, — это то, что спустя год после начала СВО он уволил одного из ведущих командиров в Донбассе Эдуарда Москалева, говорится в статье.

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что ВСУ не отходят. Задача режима — "разменять людей на время", те есть выиграть максимальное время до потери Артемовска, который уже списан, но нужно выиграть еще время до перехода к обороне на линии Рай Александровка — Часов Яр — Константиновка.

Как сообщает украинский телеграм-канал "Резидент", главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Зеленскому убрать Александра Сырского с обороны Артемовска. Но тот заверял, что сможет удержать город, несмотря на потери.