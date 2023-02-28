28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Еxxpress: Зеленский тянет с отступлением из Артемовска, не жалея ВСУ

Тысячи боевиков ВСУ могут попасть или уже попали в окружение в Артемовске. Их отходу помешал приказ Владимира Зеленского во что бы то ни стало удерживать город. Об этом пишет австрийское издание Еxxpress.
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Если Артемовск будет освобожден, что украинский режим потеряет самый укрепленный рубеж своей второй оборонительной линии, который удерживает до последнего. Признак того, что военная ситуация не нравится Зеленскому, — это то, что спустя год после начала СВО он уволил одного из ведущих командиров в Донбассе Эдуарда Москалева, говорится в статье.

Обозреватель Борис Рожин отмечает, что ВСУ не отходят. Задача режима — "разменять людей на время", те есть выиграть максимальное время до потери Артемовска, который уже списан, но нужно выиграть еще время до перехода к обороне на линии Рай Александровка — Часов Яр — Константиновка.

Как сообщает украинский телеграм-канал "Резидент", главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Зеленскому убрать Александра Сырского с обороны Артемовска. Но тот заверял, что сможет удержать город, несмотря на потери.

Теги: Артемовск, ВСУ



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