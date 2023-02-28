Минобороны про закрытие неба над Петербургом: Силы ПВО провели тренировку

Военные провели в Западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления. Об этом сообщило Минобороны России на фоне сообщений о закрытии неба в Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами при возникновении ЧС.

Отмечается, что были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве над Петербургом введен план "Ковер", который предполагает запрет на полеты всех гражданских судов. Воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км от аэропорта Пулково.

По некоторым данным, причиной для беспокойства стал беспилотник, который был замечен примерно в 200 км от города. Однако официально эту информацию власти не подтверждали.