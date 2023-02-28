28 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за поджог своего знакомого

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в поджоге своего знакомого. Решение убить, как считает следствие, вылилось из потасовки при распитии алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 6 августа прошлого года в доме по ул. Рощинская. Обвиняема выпивала со знакомыми, с одним из которых у нее и завязался словесный конфликт. В качестве очередного аргумента женщина использовала нож, который воткнула в плечо собеседника. После этого, по версии следствия, обвиняемая увидела емкость с надписью "растворитель" и легковоспламеняющейся жидкостью внутри, вылила содержимое на одежду, голову, шею и руки потерпевшего и подожгла.

"В результате действий злоумышленницы потерпевшему причинены особые мучения, физические и психические страдания, а также телесные повреждения в виде термических ожогов пламенем головы, шеи, груди, живота, верхних конечностей II-III степени на 35% поверхности тела, которые экспертом квалифицированы как причинившие тяжкий вред его здоровью", - рассказали в прокуратуре.

Мужчину доставили в больницу, однако 13 сентября он скончался. Помимо убийства, отметили в ведомстве, обвиняемая создала реальную угрозу для другого знакомого, который спал рядом с сорящейся парой, а также для жизни и здоровья остальных жителей многоквартирного дома.

Екатеринбурженка обвиняется в пп. "д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Теги: поджог, суд, Екатеринбург



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