Тюменский активист подал в суд на мэра

Тюменский активисты Юрий Рябцев подал в суд на главу города Руслана Кухарука из-за отказа администрации Тюмени согласовать митинг против роста тарифов на ЖКУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно исковому заявлению (имеется в распоряжении редакции), общественник требует признать незаконным отказ в проведении митинга "Za качество и доступность жилищно-коммунальных услуг". Истец указывает, что ему было отказано в проведении митинга под предлогом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, роста заболеваемости коронавирусом, при этом в мэрии провели масленичные гуляния.

"Причина административных ответчиков отказа в согласовании проведения нашего публичного мероприятия в период проведения департаментом культуры администрации города Тюмени и учреждениями культуры города Тюмени обширной программы для горожан в рамках празднования "Широкой масленицы" является несостоятельной", - говорится в документе.

Истец требует личного присутствия мэра на судебном заседании, а также главы комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Платона Осоткина, а также мотивированного решения по отказу в митинге при проведении масленицы.

"Суд иск принял, предварительное заседание состоится 10 марта", - сообщил общественник.