28 Февраля 2023
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Общество В России
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Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за неудаление недостоверных статей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на два миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" недостоверных статей о действиях российской армии в зоне СВО.

"Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ", - цитирует РИА Новости решение судьи.

Протокол был составлен Роскомнадзором в отношении Wikimedia (НКО, одним из проектов которой является "Википедия").

Это четвертый штраф Wikimedia, предыдущие три составили 7 миллионов рублей.

Напомним, в Госдуме считают, что "Википедия" – "вражеский ресурс". Так, депутат от "Единой России" Антон Горелкин ранее намекал на скорую блокировку "Википедии" и предлагал вместо нее использовать ресурс "Руниверсалис".

Теги: Wikimedia, штраф, суд



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