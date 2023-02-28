28 Февраля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Грант на развитие бизнеса от государства размером до полумиллиона могут получить молодые астраханские предприниматели

В 2023 году минэкономразвития Астраханской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» продолжит грантовую программу для молодых бизнесменов возрастом до 25 лет включительно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, накануне в Центре «Мой бизнес» состоялось рабочее совещание с руководителями высших учебных заведений региона в формате ВКС, посвященное обсуждению вопросов организации сотрудничества, в том числе, и по подаче заявок на грант.

Начальник департамента господдержки предпринимательства Ляйсян Красовская рассказала, что по данным за 2022 год наибольшее число грантополучателей составили именно студенты: из 32 молодых бизнесменов, получивших эту поддержку, было 18 студентов и выпускников вузов.

Студенты(2021)|Фото: Накануне.RU

Сумма, на которую можно подать заявку, составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Центр «Мой бизнес» поможет претендентам на получение средств поучаствовать в программе, а также организует для них обязательное обучение. Средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий, в этом случае молодые люди должны владеть долями в компании суммарно свыше 50 %. Претендентами на поддержку могут стать предприниматели, осуществляющие любые виды деятельности, за исключением производства и реализации подакцизных товаров. Значимым условием получения гранта является софинансирование в размере, не менее 25 % от стоимости проекта со стороны заявителя.

За счёт гранта и средств софинансирования можно осуществить следующие затраты: аренда помещения, оборудования; ремонт собственного нежилого помещения; паушальный взнос при покупке франшизы; коммунальные услуги; приобретение оборудования, техники, мебели; услуги связи (кроме мобильной); продвижение в интернете и СМИ; приобретение программного обеспечения.

гранты, поддержка бизнеса(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Обязательным условием подачи заявки является обучение в центре «Мой бизнес». Оно будет бесплатным и пройдёт во II квартале 2023 года. Предоставление средств осуществляется на конкурсной основе. Этапов несколько - подать заявку (комплект документов), затем защитить проект перед экспертной комиссией. Проекты, набравшие максимальное количество баллов экспертов, станут обладателями грантов.

Для участия в грантовой кампании необходимо: пройти опрос по ссылке, оставив свои актуальные данные; принять участие в информационной встрече, на которой будут разъяснены условия участия в программе; открыть ИП/ООО, если этого еще не сделано; пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес»; подготовить и вовремя подать комплект документов; защитить проект перед экспертами.

Теги: гранты, молодные предприниматели, центр мой бизнес, студенты



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