28 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
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В Челябинской области 1 марта включат электросирены для проверки системы оповещения населения

В Челябинской области 1 марта проверят систему оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

Плановую проверку проведут с 10 до 14 часов. Текстовое и речевое сообщения будут осуществляться через телевизионное вещание и домофонную сеть компании "Интерсвязь", а также мобильное приложение "МЧС России".

Услышав звуки электросирены нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Теги: электросирены, система оповещения,



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