Режиссер объяснил отмену спектакля с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре

В Новом Рижском театре отменена премьера спектакля "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Николая Гоголя с участием Чулпан Хаматовой.

По словам режиссера Улдиса Тиронса, отмену постановки можно назвать совместным решением. Он рассказал, что долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, актер Гундарс Аболиньш, также задействованный в проекте, опроверг сообщения о том, что отмена связана с тем, что Хаматовой сложно играть на латышском.

Премьера спектакля должна была состояться 28 февраля. Однако накануне руководство Нового Рижского театра объявило в социальных сетях об отмене мероприятия. "Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда", - говорится в сообщении. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Напомним, Чулпан Хаматова в конце февраля прошлого года переехала жить в Латвию. Актриса раскритиковала спецоперацию на территории Украины. В интервью латвийским СМИ она сокрушалась, что накопленных средств ей хватит всего на пару месяцев, при этом говорила, что не дорожит присвоенным ей званием народной артистки РФ, и называла его "бредятиной и советским пережитком".