Традиционный День зимних видов спорта отметили в Астрахани

В Астраханской области накануне прошло ставшее традиционным в регионе спортивное мероприятие - День зимних видов спорта. В Центре зимних видов спорта астраханские спортсмены показали зрителям оригинальные номера по фигурному катанию, а также провели турнир по хоккею среди юношей 2013-2014 годов рождения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном министерстве физической культуры и спорта, всего в Астраханской области хоккеем занимается порядка 1,5 тысяч спортсменов, фигурным катанием - около 800 юношей и девушек.

Благодаря поддержке губернатора Игоря Бабушкина регион не раз становился площадкой для проведения соревнований высокого уровня. Это и региональный этап ночной лиги, и открытые турниры, а также мастер-классы с именитыми спортсменами страны.

«Игорь Юрьевич Бабушкин является постоянным участником хоккейных состязаний. На личном примере губернатор демонстрирует астраханцам, что важно вести активный и здоровый образ жизни. И не характерные для южного региона виды спорта этому не помеха», - отметила министр физической культуры и спорта Нина Ивашкина.