В Прикамье насильник получил срок за надругательства над маленькой девочкой

35-летний ранее судимый житель Краснокамска наказан за надругательство над дочерью сожительницы.

По данным управления СКР по Пермскому краю, в марте 2020 – 31 марта 2022 гг. злоумышленник, живя вместе со своей супругой и ее дочерью 2010 г.р., неоднократно совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера.

Насильник наказан 15 годами колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на полтора года.