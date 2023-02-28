Цветы с мировой биржи в Амстердаме везут в Свердловскую область к 8 Марта

В Свердловскую область из-за рубежа активно доставляют цветы к предстоящему Международному женскому дню.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, груз привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях. Как поясняют таможенники, изменилась логистика, но не страны происхождения. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и Эфиопии доставляются в Нидерланды, а уже оттуда в столицу Урала.

"К 8 Марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают шесть машин со 100 тоннами праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар, ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Только с начала этого года уральские таможенники оформили более 230 тонн импортных цветов. Их общая стоимость превысила 1,2 млн долларов США.