28 Февраля 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

Над Санкт-Петербургом открыли небо

Над Санкт-Петербургом открыли воздушное пространство, рейсы готовятся к отправке и посадке. Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что "рейс U6-623 Екатеринбург - Санкт-Петербург готовится к посадке в а/п Пулково точно по расписанию", рейс U6-571 до Екатеринбурга готовится к взлету в Пулково, разрешение на вылет получено.

Ранее власти города сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, но рейсы будут задержаны до 12 часов мск.

Сообщалось, что в воздушном пространстве над городом введен план "Ковер", который предполагает запрет на полеты всех гражданских судов. Причиной для беспокойства стал беспилотник, который был замечен примерно в 200 км от города. Официально эту информацию власти не подтверждали. По данным СМИ, в небо были подняты для патрулирования истребители.

Теги: санкт-петербург, пулково, воздушное пространство



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Ранее 28.02.2023 10:50 Мск В Петербурге введен план "Ковер": небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта


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