Евродепутат Мариани: Десятый пакет санкций против РФ может стать последним

Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за больших разногласий в ЕС, заявил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

"Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако в ЕС есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными", — приводит РИА Новости слова депутата.

По его мнению, больше не осталось сфер, где Брюссель может ввести санкции, а объявление десятого пакета "с опозданием" — "признание провала и беспомощности" Европы.

Мариани отметил, что Австрия, Венгрия и Словакия избегают тему ограничений на поставки российского газа. Кроме того, он добавил, что существуют и те темы, на которые публично не говорят, например, российская гражданская ядерная энергетика, которая полностью контролируется "Росатомом". Сейчас европейские страны импортируют 19,7% своего урана из России.

По словам депутата, чиновников из США также смущает, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России.

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций против России, который Евросоюз принял к 24 февраля, подразумевает торговые ограничения на сумму в €11 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.