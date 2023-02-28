28 Февраля 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

С 1 марта в Новосибирской области начинается реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»

С помощью сертификата участники СВО - жители Новосибирской области, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева 28 февраля в ходе брифинга рассказали, что, в соответствии с поручением губернатора Новосибирской области, с 1 марта в регионе запускается комплексная программа реабилитации участников СВО, получивших ранения – реабилитационный сертификат.

мобилизованные, сво(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений – социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций. Для нас это пилотный межведомственный проект, организатор – министерство труда и социального развития региона, активное участие в разработке проекта принимали общественные организации. По каждой ситуации будем работать индивидуально, каждому участнику СВО будет оказано все необходимое содействие», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Елена Бахарева сообщила, что уже несколько организаций региона получили лицензию для предоставления всего спектра услуг по реабилитационному сертификату. Также в брифинге приняла участие председатель регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталья Курина, которая высоко оценила своевременность и оперативность проекта: "Вопросы, решение которых должно быть включено в сертификат, обсуждались, в том числе, с самими участниками СВО. Важно, что сертификат в дальнейшем будет как конструктор дополняться необходимыми услугами».

мобилизованные, плац, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для координации работы по реализации проекта в правительстве региона создана межведомственная комиссия. Предоставление сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, будет организовано в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

Теги: реабилитационный сертификат, сво, губернаторский проект, участники сво



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