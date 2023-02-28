28 Февраля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Воздушное пространство закрыто в радиусе 200 километров от Пулково - источник

Воздушное пространство закрыто в радиусе 200 км от петербургского аэропорта Пулково. Запрет на полеты будет действовать до 13:20 мск, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с телеграммой Росавиации.

"Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (13:20 мск) в районе, ограниченной окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно", - цитирует источник сообщение.

При этом источник РИА Новости заявил, что закрытие воздушного пространства связано с появлением неизвестного беспилотника.

Власти никакую информацию по ситуации не дали, кроме сообщения о задержке рейсов в Пулково до 12 часов мск.

Теги: пулково, воздушное пространство, беспилотник



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