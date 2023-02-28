В Перми названы даты проведения Дягилевского фестиваля-2023

Дягилевский фестиваль пройдет в этом году с 22 июня по 2 июля. Он станет одним из флагманских событий юбилейной программы "Пермь-300". Худруком фестиваля будет Теодор Курентзис.

По данным министерства культуры Пермского края, в программу фестиваля включены симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформативные проекты, классическая и альтернативная музыка. В течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб, открытый для всех жителей города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Откроет фестиваль 22 июня симфонический концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). В программу войдут три произведения Петра Ильича Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам "Ромео и Джульетты" Шекспира, симфоническая фантазия "Франческа да Римини" на сюжет о трагической любви двух влюбленных, почерпнутый в "Божественной комедии" Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала. На закрытии фестиваля будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского: широко известной Симфонии псалмов и редко исполняемой мелодрамы "Персефона".