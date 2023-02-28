"Расслабляться нельзя": в Екатеринбурге усилят контроль за газовым оборудованием в домах

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился усилить контроль за состоянием газового оборудования в жилых домах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об этом шла сегодня, 28 февраля, на заседании антитеррористической комиссии. Орлов обратил внимание коммунальных служб, представителей МВД, Росгвардии и МЧС на повышенные риски аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных, в том числе, с использованием газа в быту и неправильной эксплуатации газового оборудования.

Глава уральской столицы поручил управлению ЖКХ администрации Екатеринбурга вместе с экстренными службами и другими профильными организациями активизировать профилактическую работу. Особенно это касается горожан, проживающих в отдаленных территориях.

"Реагировать на те или иные сигналы от жителей необходимо незамедлительно. Екатеринбург – большой город, расслабляться ни в коем случае нельзя", - призвал Алексей Орлов.

Напомним, что в России участились случаи взрывов бытового газа в жилых домах. Последний такой инцидент произошел накануне в Ульяновске.