В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен на 31%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 12,5%. При этом среди взрослого населения эпидпорог превышен на 31,3%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе продолжает оставаться неблагополучной с тенденцией к снижению. В ведомстве отметили, что снижение уровня заболеваемости произошло в связи с уменьшением обращаемости в медицинские организации в выходные и праздничные дни.

Учебный процесс приостановлен в 25 классах 17 школ. Полностью учебный процесс приостановлен в одной общеобразовательной организации.