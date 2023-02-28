28 Февраля 2023
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Фото: телеканал Звезда|Министерство обороны РФ

Петербургский аэропорт Пулково закрыт до 12 часов – власти

Правительство Санкт-Петербурга сообщило на своей странице в соцсети ""ВКонтакте" о закрытии аэропорта Пулково. Рейсы будут задерживаться до 12 часов мск. О причинах закрытия аэропорта не сообщается.
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"Внимание! В аэропорте Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении администрации города.

Между тем, Telegram-канал "112" сообщил, что небо над городом сейчас патрулируют два истребителя - Су-35 и МиГ-31. Они, якобы, были подняты по тревоге: сообщалось о неопознанном беспилотнике в воздушном пространстве Санкт-Петербурга.

Теги: пулково, воздушное пространство, задержка рейсов, беспилотник



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Развитие сюжета:

Ранее 28.02.2023 12:13 Мск Над Санкт-Петербургом открыли небо
Ранее 28.02.2023 11:55 Мск Воздушное пространство закрыто в радиусе 200 километров от Пулково - источник

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Ранее 28.02.2023 10:50 Мск В Петербурге введен план "Ковер": небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта


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