Петербургский аэропорт Пулково закрыт до 12 часов – власти

Правительство Санкт-Петербурга сообщило на своей странице в соцсети ""ВКонтакте" о закрытии аэропорта Пулково. Рейсы будут задерживаться до 12 часов мск. О причинах закрытия аэропорта не сообщается.

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"Внимание! В аэропорте Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении администрации города.

Между тем, Telegram-канал "112" сообщил, что небо над городом сейчас патрулируют два истребителя - Су-35 и МиГ-31. Они, якобы, были подняты по тревоге: сообщалось о неопознанном беспилотнике в воздушном пространстве Санкт-Петербурга.