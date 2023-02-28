28 Февраля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

8,5 млрд рублей инвестиций за 5 лет - губернатор Астраханской области провел совещание в Ахтубинском районе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочего визита в Ахтубинский район провел совещание, посвященное подведению итогов работы муниципалитета в прошлой пятилетке и планам по реализации Стратегии социально-экономического развития Ахтубинского района на 2023-2027 годы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Один из самых впечатляющих показателей: за последние пять лет в экономику и социальную сферу района вложено более 8,5 млрд рублей. Стоит особо отметить, что за 2022 год на 75% по сравнению с предыдущим годом вырос объём отгруженной продукции; на 100% увеличился ввод жилья, а доходы в бюджет района стали больше на 26%.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

При поддержке губернатора и правительства Астраханской области в муниципалитете в 2022 году отремонтировали дорогу общего пользования Ахтубинск - поселок Нижний Баскунчак. В посёлке ввели в эксплуатацию детский сад, два дошкольных учреждения на 120 мест каждое сейчас строят в Ахтубинске. Приступили к реализация проекта по рекультивации свалки в поселке Джелга, проведены основные работы по строительству парка «Лётный».

Игорь Бабушкин в ходе совещания подчеркнул, что в настоящее время район делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Предложение главы Ахтубинского района Владимира Михеда открыть на севере области филиал центра «Мой бизнес» получило поддержку губернатора.

В ходе рабочего обсуждения было отмечено, что в муниципалитете сохраняется проблема с обеспечением бесперебойного водоснабжения населенных пунктов, так как 300 км сетей находятся в аварийном состоянии.

Для решения этой проблемы будет проведен пересмотр схемы водоснабжения и водоотведения до 2025 года. Запланирована реконструкция коммунальных сетей села Капустин Яр и Ахтубинска. На 2026-2027 годы запланировано привести в порядок свыше 300 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также реконструировать и построить очистные сооружения в Ахтубинске и сёлах.

Значительный вклад в обновление инфраструктуры был осуществлен в 2021 году, когда по поручению губернатора прошла замена более 30 км магистрального водопровода и разводящих сетей. Кроме того, до 2027 года при поддержке правительства Астраханской области планируется провести около 650 км сетей газоснабжения, перевести 12 котельных на газ и газифицировать свыше 5 тысяч домовладений. К этому же году более тысячи ахтубинцев переселят из 56 аварийных домов в благоустроенное жильё.

В краткосрочных планах до 2025 года - строительство двух детсадов, строительство для юных спортсменов в Ахтубинске спортивно-оздоровительного комплекса. Запланировано также открытие новых врачебных амбулаторий в селах Капустин Яр, Золотуха и в поселке Нижний Баскунчак, обеспечение ахтубинской районной больницы новым реабилитационным оборудованием.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Подводя итоги рабочего обсуждения, губернатор Игорь Бабушкин сказал: "Программа обширная, работы много. Прогресс развития Ахтубинского района, несомненно, есть. Сегодня нам активно помогает федеральное правительство. Необходимо воспользоваться этой возможностью. Будем работать для обеспечения комфортной жизни местных жителей".

Теги: игорь бабушкин, иневстиции, ахтубинский район,



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