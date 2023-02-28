28 Февраля 2023
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/shtabugra

В зоне СВО погиб житель Югры

29-летний житель Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) Артур Клипаков получил смертельные раны в зоне специальной военной операции.

"Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. Приносим соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении в официальной группе властей региона "ВКонтакте".

Артур Клипаков родился и вырос в Горноправдинске, в 2009 г. окончил среднюю школу. Призван по мобилизации в ноябре 2022 г. Служил химиком отделения химической, радиационной и биологической разведки. Во время выполнения задач специальной военной операции получил тяжелое ранение и скончался в госпитале имени Бурденко. В Горноправдинске у солдата живут родители.

Артур Клипаков(2023)|Фото: vk.com/shtabugra

Теги: Артур Клипаков, Горноправдинск



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