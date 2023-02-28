28 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Челябинске закрывают детскую поликлинику в микрорайоне Чурилово

В Челябинске с 1 марта закрывается поликлиника детской городской клинической больницы № 1 в микрорайоне Чурилово, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 1 марта приостанавливается работа детской поликлиники по ул. Трашутина, 18, в связи с признанием здания аварийным", - говорится в сообщении учреждения.

Оказание медицинской помощи детям временно переводится в поликлиники по улицам Культуры и Марченко.

Напомним, в конце января жители микрорайона Чурилово пожаловались на закрытие поликлиники детской городской клинической больницы № 1. Они были возмущены, что такой большой район оставляют без поликлиники. До других филиалов в Тракторозаводском районе им придется добираться с пересадками, а поездка на такси только в одну сторону обойдется примерно в 400 рублей. Они считают, что новую поликлинику нужно было строить, когда возводили жилые дома. Сейчас в микрорайоне проживает очень много семей с детьми.

Теги: детская поликлиника, Чурилово, оптимизация



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