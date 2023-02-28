28 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер обсудил на заседании комиссии Госсовета исполнение поручения президента РФ о казначейских кредитах

Реализацию проектов обновления инфраструктуры в 2023 году с применением беспроцентных казначейских кредитов обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение комиссии принять участие в работе по ускорению обновления объектов инфраструктуры в регионах в этом году. Для этого будут использованы беспроцентные казначейские кредиты с автоматическим погашением до 1 апреля следующего года за счет средств бюджета 2024 года.

"Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты – в апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент", - отметил в ходе послания Владимир Путин.

Вопрос ускорения строительства и реконструкции социальных объектов обсуждается комиссией давно. Как отметил Алексей Текслер, был предложен похожий механизм в счет трансфертов будущих периодов.

"Тогда мы их назвали краткосрочными "проектными" бюджетными кредитами. Признательны Президенту за принятие этого решения. В настоящее время Минфином России готовится законопроект, направленный на внесение необходимых изменений в Бюджетный кодекс и бюджетный процесс в целом", - рассказал губернатор.

Беспроцентные казначейские кредиты будут предоставлены регионам в 2023 году на строительство и реконструкцию объектов государственной собственности субъектов или муниципальной, а также на приобретения объектов недвижимости и оборудования в госсобственность субъектов РФ или муниципальную собственность.

"Субъекты Российской Федерации смогут взять беспроцентный казначейский кредит. Срок его погашения – апрель следующего года. Приоритетными целями для его получения могут стать модернизация первичного звена здравоохранения, а также социальной инфраструктуры, комплексное развитие сельских территорий, расселение аварийного жилья и целый ряд других востребованных инициатив. Конечно, использование такого инструмента должно строго контролироваться, а строительство должно идти без снижения качества", - ранее отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании комиссии Госсовета РФ Алексей Текслер предложил обсуждать вопрос лимита распределения данных кредитов по факту определения таких проектов и объектов. Сейчас он предполагается на уровне 100 млрд рублей. "Регионы готовы ускоренно реализовать проекты на своих территориях. Построить и сдать объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, дороги. Нужно исходить именно из этого, завершить сбор таких проектов и объектов – и только после этого зафиксировать сумму. Вопрос лимита обсуждать по факту этой работы. Он точно будет более 100 млрд рублей", - подчеркнул он.

Директор Департамента строительства Правительства РФ Максим Степанов подтвердил, что в настоящий момент сумма на завершение работ по реализации перечня объектов в настоящее время около 200 млрд рублей. При этом в Минфине РФ готовы рассмотреть изменение суммы.

Также на заседании комиссии Госсовета было предложено распространить подобный механизм финансирования и на реализацию работ по объектам госсобственности федерального уровня. В частности, речь идет о дорогах федерального уровня, которые находятся в регионах.

"Будет нелогично в контексте Президентского поручения, направленного на максимальное и скорейшее повышение качества жизни граждан, проигнорировать возможность где-то завершить работы быстрее только из-за того, что это федеральный объект, а не региональный", - подчеркнул Алексей Текслер.

В рамках заседания обсудили и введение Единого налогового счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участники обсудили план действий по доработке механизма, что позволит сгладить сложности для региональных и местных бюджетов, которые возникли в связи с его внедрением. По словам руководителя ФНС России Даниила Егорова, по старым правилам в год совершалось 650 млн платежей по 1375 КБК и более чем 20 тыс. ОКТМО. Это приводило к ошибкам при заполнении платежных поручений, начислению пеней и последующим уточнениям. "Система ЕНС предполагает создание единого счета, на котором скапливаются все переплаты. Достаточно внести один платеж, введя ИНН и сумму. Вся система распределения платежей по уровням бюджета (включая местные) переведена на борт ФНС России", - отметил он.

Теги: казначейские кредиты, Алексей Текслер, Госсовет,



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