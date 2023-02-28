28 Февраля 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: t.me/muratkumpilov / Мурат Кумпилов

В Адыгее на ферму упал неопознанный беспилотник

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи минувшей ночью упал неустановленный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он также опубликовал фото обломков БПЛА.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. Прошу сохранять спокойствие", - заявил Кумпилов.

Обломки летательного аппарата.(2023)|Фото: t.me/muratkumpilov / Мурат Кумпилов

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в соседнем Краснодарском крае минувшей ночью, возможно, была совершена атака беспилотниками на нефтебазу "Роснефти" в Туапсе. Из-за серии взрывов на территории объекта начался пожар, он потушен, пострадавших нет. Также сообщается, что в ночь на 28 февраля беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области.

Обломки летательного аппарата.(2023)|Фото: t.me/muratkumpilov / Мурат Кумпилов

Теги: беспилотник, адыгея, обломки, атака



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