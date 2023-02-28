Беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде

Беспилотник влетел в окно квартиры жилой многоэтажки в Белгороде, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, дрон был оснащен взрывным устройством, оно обезврежено саперами. Из дома на улице Попова эвакуировали 200 человек.

Жителей дома отправили в безопасное место, сообщил мэр города Валентин Демидов. "Сейчас нахожусь на месте происшествия по одному из адресов. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место", — написал Демидов в своем Telegram-канале.

Кроме того, SHOT сообщил, что еще два беспилотника, начиненные взрывчаткой PE8 и металлическими шарами, при падении повредили четыре машины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Белгороде были найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов.

По данным Mash, система РЭБ сбила украинские беспилотники с британской пластиковой взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Предварительно, они летели в сторону электрической подстанции.