28 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: yomeanimoyvos.com

В Атланте богатый район хочет отделиться от города

Один из самых богатых районов Атланты (штат Джорджия) Бакхед собирается отделиться от города и создать собственную полицию в ответ на высокий уровень преступности. Об этом пишет Newsweek.

Комитет Сената штата Джорджия накануне проголосовал в поддержку меры, позволяющей Бакхеду, на долю которой приходится 45% стоимости недвижимости Атланты, отделиться от города. Сенат вряд ли поддержит решение, но символическое значение прецедента важное.

Пригород Атланты Сэнди Спрингс - еще один богатый анклав - успешно отделился от города в 2005 году, полагая, что его налоговые поступления уходят бедным районам. В 2016 году то же самое проделало преимущественно чернокожее сообщество Южного Фултона.

Издание видит в этом расовую подоплеку. В Атланте 51% чернокожих, а в Бакхеде только 11%, при этом средний доход домохозяйства там почти в 2,5 раза выше, чем в среднем по городу. Также отмечается партийная подоплека. Сенат штата контролируется республиканцами.

Многие СМИ пишут о том, что в США нарастают внутренние противоречия в обществе.

Теги: США



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