В мэрии Нижневартовска объяснили, чью форму приняли за облачение "НАТОвских солдат"

В администрации Нижневартовска рассказали Накануне.RU, что за форма была у участников фестиваля "День мужества", которую ранее приняли за одеяния НАТОвских солдат.

24 февраля на территории Комсомольского озера состоялся военно-патриотический фестиваль "День мужества". Его организаторы – общественные организации города Нижневартовска, в том числе военно-патриотического направления, сообщила мэрия. По информации представителя местной Нижневартовской городской общественной организации ветеранов боевых действий "Красная звезда" Михаила Пинигина, участники мероприятия были в разной форме, в том числе камуфляжной.

Участники в камуфляжной одежде, изображенные в ролике, - команда страйкболистов, не первый год принимающие участие в фестивале. Одежда предназначена для командной военно-тактической игры, с командными шевронами клуба и приобретена более четырех лет назад, отмечает администрация столицы Самотлора. Ежегодно страйкболисты принимают участие в фестивале с целью привлечь в игру участников.

Ребята на фестивале рассказали не только о командной военно-тактической игре "Страйкбол", но и отвечали на вопросы юных вартовчан на выставке макетов оружия вооруженных сил, в том числе Великой Отечественной войны. "Оружие" в руках парней стритбольный привод – копии оружия, которое используется в страйкбольных видах спорта.

Напомним, в годовщину начала специальной военной операции (24 февраля) власти Нижневартовска организовали военно-патриотический фестиваль "День мужества". Наблюдатели обратили внимание на совсем не патриотичную форму некоторых участников мероприятия. По их мнению, среди участников фестиваля находились мужчины, одетые в военную форму, напоминающую форму военнослужащих НАТО.