В России на 50% за три дня вырос спрос на "Виагру"

В России за три дня на 50% вырос спрос на "Виагру" – после того, как производитель препарата объявил о прекращении поставок в РФ на фоне проведения специальной военной операции.

"Продажи препарата для повышения потенция "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за 3 дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%", - цитирует РИА Новости данные оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Минпромторг после заявления производителя об уходе анонсировал возможность производства в России аналогов "Виагры".