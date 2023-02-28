В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан"

Сотрудники полиции предотвратили массовую драку с участием подростков возле ТЦ "Форум" в Улан-Удэ.

Ранее в одном из местных пабликов появилось видео, на котором видно, что возле ТЦ "Форум" собралось большое количество подростков. В комментарии к видео говорится, что они относятся к "ЧВК Рёдан", а также что подростки собрались на "забив", в котором должно было принять участие 80 человек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД, в отделы полиции доставлено восемь несовершеннолетних, с ними проведены профилактической беседы.

С середины февраля правоохранительные органы задерживают несовершеннолетних участников "ЧВК Рёдан" в разных городах за драки. Причисляющие себя к движению подростки носят черную одежду с белым пауком и черные волосы.

Сообщалось, что Роскомнадзор изучает материалы в интернете, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры.