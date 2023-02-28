В Петербурге введен план "Ковер": небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта

В Санкт-Петербурге введен план "Ковер" из-за неопознанного летающего объекта в небе над городом. Воздушное пространство закрыто, передают Telegram-каналы Baza и "112".

Сообщается, что закрыт аэропорт Пулково. План "Ковер" предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных.

Даные сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar свидетельствуют, что гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось о нескольких беспилотниках, атаковавших сегодня населенные пункты в России.