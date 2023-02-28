28 Февраля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: n-vartovsk.ru

Глава Нижневартовска высказался о скончавшемся депутате гордумы Лицуке

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным скончавшегося депутата гордумы Андрея Лицука.

"Выражаю соболезнования родным и близким Андрея Артуровича Лицука – депутата думы Нижневартовска, преподавателя Нижневартовского государственного университета. Мы будем помнить Андрея Артуровича как человека неравнодушного, искренне преданного своему делу и всей душой переживающего за город и его жителей. Вместе с вами глубоко скорблю о невосполнимой утрате", - написал мэр столицы Самотлора в своем telegram-канале.

Напомним, о смерти своего коллеги сообщил сегодня депутат гордумы Николай Молоков.

Теги: Андрей Лицук, дума, Нижневартовск



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Ранее 28.02.2023 09:20 Мск В Нижневартовске умер депутат гордумы


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