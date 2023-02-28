Глава Нижневартовска высказался о скончавшемся депутате гордумы Лицуке

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным скончавшегося депутата гордумы Андрея Лицука.

"Выражаю соболезнования родным и близким Андрея Артуровича Лицука – депутата думы Нижневартовска, преподавателя Нижневартовского государственного университета. Мы будем помнить Андрея Артуровича как человека неравнодушного, искренне преданного своему делу и всей душой переживающего за город и его жителей. Вместе с вами глубоко скорблю о невосполнимой утрате", - написал мэр столицы Самотлора в своем telegram-канале.

Напомним, о смерти своего коллеги сообщил сегодня депутат гордумы Николай Молоков.