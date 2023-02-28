Депутат Метелев предложил ввести временную опеку над детьми-сиротами

28 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото:прокуратура Тюменской области

Депутат Метелев предложил ввести временную опеку над детьми-сиротами

Необходимо разрешить временную опеку над "бесстатусными" детьми-сиротами, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Читайте также:

Сейчас более 20 тыс. детей-сирот находятся во временных учреждениях. Иногда это "временное размещение" может длиться годами. Дети, многие из которых брошены родителями, не могут найти себе другую семью, потому что их юридический родитель не подписал соответствующие бумаги, или длительное время скрывается. И с этим ничего нельзя поделать. Поэтому нужно разрешить органам опеки передавать таких детей в замещающие семьи с обоюдного согласия, считает депутат.

Он отмечает, что правовая коллизия заключается в разном толковании Семейного кодекса. Социальные службы и органы власти видят в нем запрет на временную опеку над такими детьми.

Метелев направил запрос в Минпросвещения и Исследовательский центр частного права при Президенте, запрошены также позиции Генпрокуратуры и Минтруда. Он уверен, что решение будет принято. В частности, в Воронежской области достигнута договоренность с губернатором Александром Гусевым, что такой запрет будет снят.

В конце 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в детских домах находятся почти 39 тыс. детей-сирот. Инициатива Метелева касается тех, у которых формально есть юридический родитель.

Теги: сироты, опека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети