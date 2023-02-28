Депутат Метелев предложил ввести временную опеку над детьми-сиротами

Необходимо разрешить временную опеку над "бесстатусными" детьми-сиротами, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Сейчас более 20 тыс. детей-сирот находятся во временных учреждениях. Иногда это "временное размещение" может длиться годами. Дети, многие из которых брошены родителями, не могут найти себе другую семью, потому что их юридический родитель не подписал соответствующие бумаги, или длительное время скрывается. И с этим ничего нельзя поделать. Поэтому нужно разрешить органам опеки передавать таких детей в замещающие семьи с обоюдного согласия, считает депутат.

Он отмечает, что правовая коллизия заключается в разном толковании Семейного кодекса. Социальные службы и органы власти видят в нем запрет на временную опеку над такими детьми.

Метелев направил запрос в Минпросвещения и Исследовательский центр частного права при Президенте, запрошены также позиции Генпрокуратуры и Минтруда. Он уверен, что решение будет принято. В частности, в Воронежской области достигнута договоренность с губернатором Александром Гусевым, что такой запрет будет снят.

В конце 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в детских домах находятся почти 39 тыс. детей-сирот. Инициатива Метелева касается тех, у которых формально есть юридический родитель.