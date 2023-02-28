На Среднем Урале судят банду "черных риелторов", действовавшую 11 лет

На Среднем Урале суд рассмотрит уголовное дело участников организованной преступной группы – так называемых "черных риелторов". Их обвиняют в мошенничестве с недвижимостью стоимостью более 20 млн рублей.

Банда действовала в регионе 11 лет – с июня 2009 по июль 2020 года. Всего в нее входили семь человек – четверо женщин и трое мужчин. При этом каждого из них была своя роль и степень участия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, организатором была жительница Сысертского района, имеющая большой опыт в сфере сделок с недвижимостью. Также у женщины был доступ к сведениям о людях, имеющих задолженность по коммунальным платежам.

В ходе общения или распития спиртных напитков злоумышленники склоняли владельцев жилья к продаже недвижимости, обещая погасить долги по коммуналке и приобрести им на вырученные деньги другое жилье. На самом деле ничего этого делать "риелторы" не собирались. Они убеждали потерпевших оформить доверенность и затем регистрировали переход права собственности на жилплощадь на членов банды или подконтрольных им лиц.

В итоге жертвами аферистов стали инвалиды и бывшие дети-сироты, которым жилье предоставлялось государством в рамках целевых программ. Потерпевшим был причинен ущерб свыше 24,3 млн рублей. Кроме этого, фигуранты пытались похитить права на недвижимость стоимостью более 4,3 млн рублей, однако сделать этого им не удалось.

Уголовное дело мошенников рассмотрит Сухоложский городской суд. Как отметили в прокуратуре, дело в отношении еще одного соучастника было выделено в отдельное производство – в связи с заключением им соглашения о сотрудничестве.