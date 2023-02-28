28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Снова взломали: телеканалы и радио в РФ передали фейковый сигнал воздушной тревоги

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе.

Так, канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Подмосковье и Ленобласти были взломаны телеканалы 2х2 и ТНТ4 (оба входят в государственный медиахолдинг "Газпром медиа" – прим. ред.), где вместо трансляции идет предупреждение о ракетной угрозе, ранее очевидцы сообщали о взломе эфиров радио в Крыму.

Власти Белгородской области уже сделали заявление, что объявление по радио в их регионе – фейк. Telegram-канал Shot сообщает, что трансляция предупреждения велась и в Воронеже. Аналогичные сообщения появились и в Пермском крае.

В МЧС выступили с официальным заявлением: "В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!".

Стоит отметить, что минувшей ночью беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области, Брянской области, по неподтвержденным данным – в Краснодарском крае (нефтебаза в Туапсе). При этом сигналов "воздушная тревога" для населения не было.

На прошлой неделе аналогичное объявление также прозвучало в некоторых городах России на взломанных FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Позже власти и МЧС сообщили, что сообщение является фейком, угрозы атаки не существовало.

Теги: фейк, сигнал тревоги, ракетный удар, предупреждение, радио, телеканал



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