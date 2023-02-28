На Свердловской дороге в ДТП погиб человек. Еще двое получили травмы

На 3 км автодороги регионального значения "Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк" произошло ДТП, в результате которого один из пассажиров скончался и еще двое участников получили травмы.

Авария произошла 27 февраля в 13.10. По предварительным данным водитель 1953 г.р. на "Рено Логан" ехал из Каменска-Уральского в сторону дороги "Екатеринбург - Шадринск-Курган". Поворачивая налево, он не уступил автомобилю "Деу-Нексия", который двигался во встречном направлении, и допустил столкновение с ним. В результате пассажирка "Рено Логан" 1955 г.р. от полученных травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

Водитель автомашины "Дэу Нексия", парень 2004 г.р. и пассажирка этого авто 2005 г.р. получили травмы. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, по факту ДТП проводится проверка. Уже установлено, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. Другие детали происшествия будут установлены позднее. Освидетельствование показало, что водитель "Рено Логан" был трезв. Результаты крови другого водителя будут позднее.