28 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: yugs.ru

Мизулина: Органы опеки ориентированы на немедленное отобрание детей, это нужно менять

Органы опеки в России, согласно действующему семейному законодательству, ориентированы на немедленное отобрание ребенка у родителей и произвольные решения о том, кому их отдать. Об этом заявила сенатор Елена Мизулина, комментируя судебное решение по иску о лишении родительских прав родителей трех малолетних детей в г. Таре Омской области.
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Суд постановил ограничить родителей в родительских правах, а не лишить, как требовала опека. Это сохраняет их право на общение с детьми, которые переданы бабушке. Почему же опека сразу не потребовала передать их бабушке, когда обнаружила детей без присмотра, вопрошает Мизулина. Зачем было требовать навсегда лишать родительских прав?

Причина - в законодательстве, уверена она. Приоритет родственников на данный момент никак не закреплен. Под видом якобы защиты прав и интересов ребенка на самом деле происходит грубейшее вмешательство в личную жизнь и разрушение семей. Необходимо системно пересмотреть семейное законодательство в интересах семьи. Внесенный "законопроект десяти сенаторов" направлен "на ликвидацию жестокого института отобрания ребенка". Вместо него предлагается комплекс мер защиты ребенка и семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Но он до сих пор не принят, хотя был разработан межведомственной рабочей группой при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, в состав которой входит одиннадцать федеральных структур, представители общественных организаций и РПЦ.

"Если мы не хотим, чтобы повторялись ситуации, подобные той, что произошла в г. Таре, необходимо, чтобы наш законопроект стал предметом публичного обсуждения в Государственной Думе как можно скорее", - написала Мизулина.

По данным за 2021 год в России количество детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах, составляло почти 47 тыс.

Действующий Семейный кодекс изобилует ювенальными нормами и прямо разрешает произвол органов опеки. Так, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. В статье 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия". То есть опека в обоих случаях ставится "начальником над семьей", а мнение ее работников - фактически приговором для семьи.

Призыв Мизулиной провести публичные слушания, вероятно, связаны с желанием дать ход просемейному законопроекту, который был внесен в Госдуму в июле, но с сентября с ним ничего не происходит, хотя его планировали рассмотреть в осеннюю сессию.

Теги: опека, семья, Елена Мизулина



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