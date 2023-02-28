28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшему вице-губернатору Томской области грозит срок за растрату 79 миллионов

Бывший вице-губернатор Томской области пойдет под суд. Ему вменили растрату 79 млн руб. из бюджета региона.

По версии областного управления СКР, высокопоставленный чиновник совершал преступления в июле 2020 – ноябре 2021 гг. Заместитель губернатора разработал преступную схему ради растраты денег из областного бюджета, выделенных на разработку и обоснование концепции проекта "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области".

В компанию себе, полагает следствие, чиновник взял директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные денежные средства. По указанию замгубернатора директор фонда оплачивал выполненные одной организацией работы по завышенной стоимости. Сумма ущерба бюджету составила 79 млн руб. Кроме того, при трудоустройстве на должность заместителя губернатора обвиняемый представил два диплома о высшем образовании, которое он не получал, отметили в управлении. Дело рассмотрит Советский райсуд Томска.

Пресс-служба управления не сообщает фамилию бывшего замгубернатора, однако в правоохранительных органах пояснили ТАСС, что речь идет о Юрии Гурдине.

Теги: Юрий Гудрин, вице-губернатор, Томская область



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