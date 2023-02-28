Минкульт и Минобороны начали формирование агитбригад

Министерство культуры и Министерство обороны РФ формируют так называемые агитбригады. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. Правда, она не стала конкретизировать: кто состоит в бригадах, где именно они выступают. Чиновница описала ситуацию общими словами.

По словам Любимовой, в бригады входят артисты "из самых разных регионов, самого разного жанра, самого разного возраста".

"Где-то нужно ребят на реабилитации (вероятно, имеются в виду пострадавшие в зоне СВО военнослужащие – прим. ред.) навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы", - сказала министр в эфире телеканала "Россия 24". Ведется работа "постоянно, давно, слаженно".

В прошлом году стало известно о выступлениях в военных госпиталях советского и российского юмориста Евгения Петросяна.