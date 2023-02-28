Ушел из жизни бывший глава Свердловской области

Ушел из жизни экс-председатель Свердловского облисполкома и бывший глава Среднего Урала Владимир Власов. Чиновник, возглавлявший регион с 1987 по 1990 гг., скончался на 85 году жизни, передает Областная газета. Соболезнования уже принес нынешний губернатор Евгений Куйвашев.

"В непростые для страны годы Владимир Михайлович Власов был председателем Свердловского облисполкома и облсовета, решал задачи обеспечения устойчивости региона, сохранения социальной стабильности. Чем бы он ни занимался, всегда стремился быть полезным обществу и оставался верен интересам Урала и всей страны", – заявил Куйвашев.

Президент международного демидовского фонда и следующий после Власова руководитель области Эдуард Россель, также выразил слова соболезнования близким почившего, вспоминая о нем как об истинном уральце.

"Владимир Михайлович родился и вырос на Украине, но всегда считал себя нашим земляком. Он и был настоящим уральцем, металлургом до мозга костей, человеком с большой буквы. Почетный металлург России, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и многих других государственных и общественных наград, Владимир Михайлович очень много сделал для развития и сохранения Свердловской области, был настоящим профессионалом своего дела и патриотом. К сожалению, он – обладатель знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II и III степени – совсем немного не дожил до вручения ему знака I степени. Ходатайство уже было подписано губернатором. Заслуги Владимира Михайловича перед областью и страной трудной переоценить. Память о нашем добром друге, коллеге и соратнике навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал Россель.

Владимир Власов окончил Днепропетровский металлургический институт. После выпуска он работал на Старотрубном и Новотрубном заводах в Первоуральске, а в 1980 году был избран вторым секретарем Первоуральского горкома КПСС. После пяти лет курирования промышленности города, он занял должность директора Первоуральского новотрубного завода.

В 1987 году Владимир Власов стал председателем Свердловского облисполкома и председателем Свердловского областного Совета народных депутатов. В 1993 году был назначен уполномоченным по антикризисной программе на Первоуральском Новотрубном заводе, а затем – советником гендиректора.