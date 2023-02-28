В Туапсе после взрывов загорелась территория нефтебазы

На территории нефтебазы в Туапсе минувшей ночью произошли взрывы и пожар. Пострадавших нет, нефтепродукты целы, заявили в городской администрации.

Между тем, Telegram-канал Baza сообщил, что нефтебаза "Роснефти" в Краснодарском крае могла быть атакована беспилотниками, начиненными взрывчаткой.

В городской администрации произошедшее назвали "ночными хлопками на территории нефтебазы" на улице Индустриальной. По данным властей, горело хозяйственное строение на территории предприятия.

Пожар тушило более трех десятков человек, 11 единиц техники. Около половины третьего ночи его локализовали на площади 200 кв. м, в три часа пожар был полностью ликвидирован.

"Повода для беспокойства нет", - говорится в сообщении администрации города в соцсети "ВКонтакте".

Baza пишет без ссылки на источники, что два беспилотника, якобы, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. Официального подтверждения этой информации нет.