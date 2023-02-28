Зеленский сделал вид, что не понимает русский язык

Владимир Зеленский сделал вид, что не понимает русского языка.

Когда его спросили, можно ли задать вопрос "росiйською", он скорчил гримасу и потянулся за наушником для перевода, который уже вставил себе в ухо. После этого ему сказали, что вопрос будет на мове, и он ответил на суржике "прэкрасно".

Примечательно, что Зеленский шел на выборы, обещая не ущемлять русский язык, но сразу после победы во втором туре изменил свой аккаунт на "Володимир Зеленський" и заявил, что по не допустит никаких компромиссов по вопросу монополии мовы в республике.

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что это очень хорошая иллюстрация самой сути украинства.

"Главное — делать вид, обманывая самого себя и окружающих, при этом все всё понимают и тоже делают вид", - отметил военкор.

"Зеля забыл русский язык. Теперь только через переводчик в наушнике он "панимать па руски". Получилось максимально глупо и лицемерно", - написал телеграм-канал "ЗеРада".

Зеленский начал учить мову только по указанию Госдепа, заявил недавно экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, Госдепу это стоило большой головной боли.



