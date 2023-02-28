Еще одна авария в Крыму: без воды остался Красноперекопск

Власти Крыма сообщили о еще одной аварии на водопроводе, из-за которой ограничено водоснабжение Красноперекопска (26 тыс. жителей) и соседнего села Совхозное. Ранее сообщалось об аварии, из-за которой без воды остались жители 120-тысячной Евпатории.

"На центральном водоводе Красноперекопска произошла авария <…> Подвоз воды местным жителям организован. Занятия в детских садах и школах проходят в штатном режиме. Профильные специалисты занимаются устранением коммунальной аварии. Водоснабжение будет восстановлено до конца дня", - говорится в сообщении правительства республики.

О причинах аварии не сообщается.