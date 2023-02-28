28 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: ПАО Лукойл

Производство нефти в РФ вернулось на досанкционный уровень

Нефтяная отрасль России вышла на уровень добычи февраля 2022 года за счет увеличения среднесуточной добычи нефти и конденсата в этом месяце почти на 2% относительно января, до примерно 1,508 млн тонн в сутки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Таким образом, отрасль спустя год после введения санкций против РФ за начало военных действий на Украине вышла на уровень добычи февраля прошлого года", - пишет издание.

Если сделать выводы по данным последних дней февраля, то добыча нефти в этом месяце превысит прошлогодний уровень, отмечает "Ъ".

В январе-феврале 2022 года добыча активно росла на фоне увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+, однако с марта производство нефти в стране резко упало на фоне введения санкций против России и отказа многих западных покупателей от покупки российского сырья. На протяжении года добыча постепенно восстанавливалась, но уровня февраля 2022 года достигла только сейчас.

Теги: нефть, россия



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