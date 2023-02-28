28 Февраля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске умер депутат гордумы

В Нижневартовске умер депутат городской думы Андрей Лицук.

"Ушел из жизни Лицук Андрей Артурович, депутат думы Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №2. Соболезнования родным и близким", - написал в своем telegram-канале коллега Лицука, депутат Николай Молоков.

Лицук родился 21 ноября 1975 г. в Грозном. В 1997 г. закончил Нижневартовский педагогический институт (филология), в 2000 г. окончил аспирантуру этого же вуза (история философии). С апреля 2022 г. – проректор по молодежной политике Нижневартовского госуниверситета. В 2016-21 гг. был депутатом думы Нижневартовска VI созыва, по итогам выборов вошел в VII созыв городского парламента.

Андрей Лицук(2023)|Фото: n-vartovsk.ru

Теги: Андрей Лицук, дума, Нижневартовск



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