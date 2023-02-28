В Госдуму повторно внесен закон о запрете пропаганды бездетности

Депутаты Курултая Республики Башкортостан повторно внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой идеологии бездетности.

Предлагается внести изменения в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию", дополнив перечень запрещенной информации в пункте 4 части 2 статьи 5. Под соответствующей пропагандой понимается "распространение информации, направленной на формирование у детей

положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями".

Законопроект осенью уже вносился в Госдуму, но Правительство его не поддержало, и документ отправили на доработку.