28 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/chpnizhnevartovsk

Жители Нижневартовска жалуются на плохую уборку улиц от снега: "скорая" не может проехать

Жители Нижневартовска в социальных сетях жалуются на плохую уборку снега, передает корреспондент Накануне.RU.

В telegram-канале "ЧП Нижневартовск" горожане публикуют фотографии заснеженных домов. Один из подписчиков канала на условиях анонимности пожаловался на груды снега, которые никто не вывозит уже месяц. По мнению вартовчанина, такие снежные кучи создают аварийную ситуацию.

(2023)|Фото: t.me/nizhnevartovsk_chp

"Вообще не пойму, у нас в городе КамАЗы закончились или бюджет пустой?" - пожаловался горожанин.

(2023)|Фото: t.me/nizhnevartovsk_chp

Также в соцсетях люди жалуются на то, что из-за неубранного снега во дворах, "скорая помощь" не может проехать к дому. Автомобиль "скорой" останавливается на дороге и врачи идут пешком.

"Скорая помощь" застряла в снегу(2023)|Фото: t.me/chpnizhnevartovsk

Накануне.RU направило запрос в администрацию города.

Теги: уборка улиц, снег, скора помощь



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