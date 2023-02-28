Жители Нижневартовска жалуются на плохую уборку улиц от снега: "скорая" не может проехать

Жители Нижневартовска в социальных сетях жалуются на плохую уборку снега, передает корреспондент Накануне.RU.

В telegram-канале "ЧП Нижневартовск" горожане публикуют фотографии заснеженных домов. Один из подписчиков канала на условиях анонимности пожаловался на груды снега, которые никто не вывозит уже месяц. По мнению вартовчанина, такие снежные кучи создают аварийную ситуацию.

"Вообще не пойму, у нас в городе КамАЗы закончились или бюджет пустой?" - пожаловался горожанин.

Также в соцсетях люди жалуются на то, что из-за неубранного снега во дворах, "скорая помощь" не может проехать к дому. Автомобиль "скорой" останавливается на дороге и врачи идут пешком.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города.