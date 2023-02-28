28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сальников ушел в отставку. Новым мэром Верхней Салды станет Александр Маслов

Городская дума Верхней Салды сегодня рассмотрела отставку главы города Игоря Сальникова. Как следует из повестки заседания, экс-мэр ушел с поста по собственному желанию.

Мэром титановой столицы России будет назначен бывший замминистра спорта региона и спикер думы Нижнего Тагила Александр Маслов. Информацию об этом будущий глава подтвердил Накануне.RU лично. По словам Маслова, с завтрашнего дня он вступает в должность исполняющего обязанности главы города, однако вопрос с назначением его мэром Верхней Салды - уже решенный.

Игорь Сальников возглавлял город с апреля 2022 года, однако в феврале ему предложили перейти на работы в администрацию Перми. Там, по информации некоторых СМИ, он должен будет возглавить Мотовилихинский район.

Теги: Сальников, Маслов, Верхняя Салда, мэр



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